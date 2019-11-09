الكويت تعتزم زيادة صادرات النفط للصين

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت نقلا عن الشيخ خالد الصباح نائب العضو المنتدب للتسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية إن الكويت تعتزم زيادة صادراتها من النفط الخام إلى الصين لأكثر من 600 ألف ببرميل يوميا بحلول عام 2020.



ولم تحدد الوكالة مستوى الصادرات النفطية الحالية للصين.



وبلغ حجم إنتاج الخام الكويتي 2.65 مليون برميل يوميا في أكتوبر وفقا لمسح أجرته رويترز.