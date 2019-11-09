ضبط 50 تاجر مخدرات خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة موسعة تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وفي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في القضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط تجار المواد المخدرة.



أسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة المنقضية عن ضبط 50 متهما بالاتجار في المواد المخدرة، (4 تعاطي، 46 اتجار بحوزتهم "1255 جرام مخدر الحشيش، 227 قرصا، 2422 جرام هروين، 1280 جرام إستروكس، ومخدر شادو").



كما تمكنت الحملة من ضبط 8 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية عبارة 9 دفاع، طبنجة عيار 9 مم، 7 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، 6 طلقات مختلفة الأعيرة، 1 بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم".



تم تحرير محضر حيال كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.