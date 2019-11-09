فتح طريق إسكندرية الصحراوى بعد زوال الشبورة

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، فتح طريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاهين للقادم من الأقاليم إلى القاهرة والعكس، بعد زوال الشبورة وسط انتشار الخدمات.



وتهيب إدارة المرور بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق خلال الأيام المقبلة بسبب الشبورة، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة، لتسيير حركة السيارات.



كانت إدارة المرور أغلقت فجر اليوم السبت، طريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاهين بسبب الشبورة الكثيفة، منعا للحوادث.