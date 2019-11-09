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مصر

الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوى إلى 2.4% فى أكتوبر

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:17 ص
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي ليبلغ 2.4% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018 والذي سجل فيه 17.5%.

وأوضح جهاز الإحصاء- فى بيانه الشهرى عن أسعار المستهلكين الصادر اليوم، أن معدل التضخم الشهرى زاد خلال أكتوبر الماضي بنحو 1% ليبلغ 105.1 نقطة، مقارنة 104 نقاط خلال شهر سبتمبر السابق عليه.

وأشار إلى تراجع أسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضي بنحو 2.1% مقارنة بالشهر السابق عليه، في حين ارتفعت بنحو 8.3%على أساس سنوي مقارنة بشهر أكتوبر عام 2018.

ولفت المركزي للإحصاء إلى أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 بلغ 9.6% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2018.

وأشار إلى ارتفاع معدل التضخم في الحضر خلال الشهر الماضي ليبلغ 1%، مقارنة بالشهر السابق عليه، وعلى أساس سنوي سجل معدل التضخم 3.1%مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.

وفى الريف، ارتفع معدل التضخم خلال أكتوبر الماضي ليسجل 1% مقارنة بشهر سبتمبر السابق عليه، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم نحو 1.7%مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي.
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