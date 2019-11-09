واشنطن تأمل فى إعادة رفات جنودها من الصين

أعلن مسئول كبير في البنتاجون، اليوم السبت، عن أن الولايات المتحدة تريد تعزيز تعاونها العسكري مع الصين وترغب خصوصا في إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الصين خلال الحرب العالمية الثانية.



وأشار راندال شرايفر، المسئول عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ في البنتاجون، إلى أن وزير الدّفاع الأمريكي مارك إسبر الذي من المقرر أن يزور آسيا الأسبوع المقبل سيلتقي نظيره الصيني الجنرال وي فنج على هامش اجتماع دولي في بانكوك.



وقال شرايفر: "نفضل أن تكون هناك علاقة تعاون أكبر مع الصين".



وأضاف أن إسبر سيطلب مزيدا من التعاون بشأن المفقودين بخاصة في الحرب العالمية الثانية، وهو مجال نتعاون فيه بشكل متقطع مع الصينيين. نرغب في أن تعود (هذه العلاقة) إلى مستوى أقوى.



ولفت إلى أن إسبر يفترض أن يناقش أيضًا انتهاكات العقوبات الدوليّة المفروضة على كوريا الشمالية، وهي انتهاكات منسوبة إلى الصين.



وتتّهم الولايات المتحدة بكين خصوصا بتوفير النفط لنظام بيونج يانج، في انتهاك للحظر المفروض عليها.



وخلال جولته، يزور إسبر أيضا سيول ومانيلا وهانوي.