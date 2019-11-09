دمار 100 منزل جراء حرائق الغابات فى أستراليا

أعلنت السلطات في أستراليا اليوم السبت عن أنها عثرت على جثة شخص و100 منزل على الأقل تعرضت للدمار جراء اجتياح حرائق الغابات شرق البلاد.



وقالت إدارة إطفاء حرائق الريف في ولاية نيو ساوث ويلز (جنوب شرق أستراليا)، في بيان نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية: إن رجال الإطفاء عثروا على جثة شخص في سيارة وإن اثنين آخرين في عداد المفقودين. مشيرة إلى أن أوضاعا أكثر خطورة مرتبطة بالحرائق متوقعة اليوم السبت.



وتواجه أستراليا الآن أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات، في حين تعاني أجزاء منها أسوأ موجات جفاف تعيها الذاكرة.



وأصدرت إدارة إطفاء حرائق الريف في نيو ساوث ويلز أمس الجمعة عددا قياسيا من تحذيرات الطوارئ إذ أعلنت 17 حريقا خطيرا بعدما زادت الرياح القوية والجفاف من انتشار الحرائق بسرعة.



وصباح اليوم السبت، استعرت ستة حرائق خطيرة في نيو ساوث ويلز من إجمالي 70 حريقا على مستوى الولاية.



وفي كوينزلاند شمالا قضى آلاف من السكان من إقليم صن شاين كوست الليل في مراكز إجلاء بعد أن طالبتهم السلطات بالمغادرة، فيما أعلنت إدارة الطوارئ والحرائق في كوينزلاند حريقا واحدا خطيرا صباح اليوم.