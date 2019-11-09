تباطؤ السوق العقارية الفاخرة فى نيويورك

فى أعقاب التوسع السريع للمنازل الفاخرة فى مدينة نيويورك فى السنوات الأخيرة بعد استفادة المطورين العقاريين من تراجع أسعار الفائدة، بدأت تظهر علامات تباطؤ فى عمليات بيع الوحدات الفاخرة مما يثير قلق الأطراف المعنية ويثير القلق حول مدى صحة الاقتصاد الأمريكي.



وفى منطقة واسعة فى الطرف الجنوبى من المدينة، ظهرت أعداد كبيرة من المبانى الفاخرة الجاهزة للبيع أو تحت الإنشاء بما فيها مبنى سنترال بارك تاور الذى يضم 1550 وحدة سكنية، كأعلى ناطحة سحاب سكنية فى العالم.



وكشفت تقارير أمريكية عن أن أكثر من ربع الوحدات السكنية الفاخرة التى تم بناؤها فى المدينة منذ عام 2011 وعددها 16242 ما زالت شاغرة، ويبلغ متوسط سعر الوحدة التى لم يتم بيعها فى منهاتن 2.3 مليون دولار.