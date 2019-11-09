موعد مباراة الهلال وأوراوا بذهاب النهائى الآسيوى والقنوات الناقلة

يدخل فريق الهلال السعودي مواجهة قوية أمام نظيره أوراوا رد دايموندز الياباني، اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال آسيا، لخوض مباراة الذهاب التي ستقام على أرضية استاد جامعة الملك سعود.



ويأمل الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو رد اعتباره أمام أوراوا وخطف اللقب الآسيوي وإعادته لخزينته بعد غياب منذ بداية الألفية الجديدة، حيث يعود آخر لقب قاري توج به الزعيم لعام 2000 على حساب جوبيلو إيواتا الياباني بنتيجة 3/2.



وكان الهلال قد تأهل إلى النهائي بعد الإطاحة بالسد القطري في الدور السابق، أما أوراوا الياباني فقد انتصر على غاونغجو إفرغراند الصيني.



موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم

تبدأ مباراة الهلال ضد أوراوا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً اليوم بتوقيت السعودية والسادسة والنصف بتوقيت مصر.



القناة الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا في دوري أبطال آسيا

تعرض قناة beinsport HD1 عبر شاشتها مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.