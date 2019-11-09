اليوم.. إعادة محاكمة المتهمين بـ"اقتحام قسم التبين"

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم السبت، لمرافعة النيابة العامة في جلسة إعادة محاكمة 34 مُتهمًا بـ"اقتحام قسم التبين".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.



وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت يوم 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.



وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.