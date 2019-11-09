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اقتصاد

أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ62.51 دولار للبرميل

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:38 ص
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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ارتفعت أسعار النفط فى بداية التعاملات الصاحية اليوم السبت، وذلك بدعم من بيانات منصات التنقيب عن الخام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء ارتفاع الخام بعد أن كشفت بيانات "بيكر هيوز" عن تراجع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بنسبة 0.3% مسجلًا 62.51 دولار للبرميل، بينما ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.2% ليسجل 57.24 دولار للبرميل، بعد أن كان متراجعًا عند 55.76 دولار للبرميل.

وفي سياق آخر، فإن مخزونات النفط الأمريكي ارتفعت بشكل حاد في الأسبوع الماضي مع استقرار إنتاج الخام عند مستوى قياسي مرتفع.
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