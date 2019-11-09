أسعار نفط الخليج اليوم.. "البصرة" الخفيف بـ65.31 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بالنسبة للدول الخليجية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم السبت، رغم تعرض أسعار برنت للتقلبات خلال الفترة الماضية؛ بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، إضافة إلى قرارات أوبك بخفض الإنتاج.



وتعمل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على إحداث توازن بين أسعار التداول بالبيع والشراء لبرميل النفط، من خلال اتخاذ قرارات جماعية إما بخفض الإنتاج أو زيادته.



وتنشر "الدستور" أسعار خامات النفط العالمية، وفقًا لآخر تحديث في البورصات العالمية، حيث سجل سعر النفط السعودي الخفيف 63.71 دولار للبرميل، والنفط السعودي الثقيل 60.76 دولار للبرميل، بينما سجل سعر النفط الجزائري مزيج سهران 62.81 دولار للبرميل، وسعر النفط الإماراتي مزيج مربان 62.91 دولار للبرميل.



وسجل سعر النفط الكويتي 63.47 دولارًا للبرميل، وسعر النفط العماني 62.20 دولار للبرميل، وبلغ سعر نفط البصرة الخفيف 65.31 دولار للبرميل.