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فن

بالصور.. "العسيلى" يتألق بأضخم حفلات نادى سبورتنج

السبت 09/نوفمبر/2019 - 04:58 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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أحيا النجم محمود العسيلي حفلا غنائيا ضخما بملعب عزيز فهمي بنادي سبورتنج في الإسكندرية بحضور الآلاف من الأعضاء وأسرهم من مختلف الأعمار.

وحضر "العسيلي" بصحبة مدير أعماله ميمي فؤاد وكان في استقبالهما منظم الحفل تامر عبدالمنعم ود.أحمد وردة، رئيس النادي، ومصطفي الرفاعي، رئيس لجنة الحفلات، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وقدم عدد كبير من أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي أشعلت أجواء المكان على مدى قرابة الساعتين منها "فوقي"، و"خاينة"، و"يا ناس، و"طبلة"، و"بعدتي ومبعدتيش"، و"أنا مش مضمون"، و"حتة تانية"، و"حلم بعيد"، و"تقدر"، و"تررم"، بالإضافة إلى أغنية "أنا ابن مصر" وغيرها ممن تفاعل معها الآلاف من الشاب من الجنسين.

وشارك في إحياء فقرات الحفل الـ dj علي تامر والـ dj مو اللذان تبادلا تقديم العديد من التراكات الشرقية والغربية التي أشعلت المزيد من آجواء الحماس والإثارة بجانب فقرة الساكسفون المميزة لـ لؤي.

وحرص "العسيلي" في ختام الحفل على شكر مجلس إدارة النادي، ومصطفى الرفاعي، رئيس لجنة الحفلات، بالإضافة إلى شكر خاص لصديقه منظم الحفل تامر عبدالمنعم "pmg" الذي قام بتوفير تجهيزات وعوامل الإبهار للخروج بمواصفات لايف عالمية، بالإضافة ومؤثرات بصرية و"fire works" التي خطفت أنظار الجميع.
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