بالصور.. النيابة تصرح بدفن جثمان الطالبة "شهد"

تسلمت أسرة الطالبة شهد أحمد كمال الطالبة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، جثمانها من المشرحة، بعد التعرف على جثتها.



وحصلت "الدستور" على تصريح النيابة العامة بالدفن، والذي صدر بتاريخ 8 نوفمبر 2019.



كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا من أسرة المجني عليها منذ 3 أيام، أفاد باختفائها من محافظة الإسماعيلية عقب خروجها من الجامعة.



ومن المقرر أن يتحرك الجثمان إلى العريش مسقط رأس الفتاة، فجر اليوم السبت، لإتمام إجراءات الدفن بمدافن الأسرة بالعريش، وصلاة الجنازة بمسجد النصر بالعريش بعد صلاه ظهر السبت.



وتبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بالعثور بنهر النيل على جثة غريق لفتاة مجهولة فى العقد الثانى من العمر ترتدى ملابسها بالكامل، ولا يوجد ثمة إصابات ظاهرية بها، وتم نقل الجثمان لمستشفى إمبابة العام، وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وقد تم النشر عن الجثة بأوصافها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة.



وبتاريخ 8 الجارى حضر والد المذكورة وتعرف على الجثمان وقرر أنها كريمته المدعوة "شهد" التى كانت تعانى من مرض نفسى "وسواس قهرى" وتعالج لدى أحد الأطباء النفسيين بالإسماعيلية، وسبق أن حرر محضر بغيابها بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية ولم يتهم أحد.