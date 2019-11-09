حظك اليوم.. برج الحوت السبت 9 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الحوت قالت:

مهنيًا: تخرج بأفكار خلاقة تثير الإعجاب، لكن المهم أن تأخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل وان لا تتوجه نحو اهمال مسيء إليك.

عاطفيًا: تعيش تقاربًا مع أحدهم يطلب منك الحب ويمنحك المزيد من الشغف، فتمارس سحرك وتلفته بشخصيتك الجذابة.

صحيًا: تتغلب على جميع المشاكل الصحية وتزداد نشاطًا فتشعر بطاقة كبيرة وبالحاجة إلى الخروج من البيت والتنزه وملاقاة الأصحاب وهذا ليس بقليل.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.