حظك اليوم.. برج الجدى السبت 9 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الجدي قالت:

مهنيًا: تظهر علامات الاستفهام حول إمكاناتك فتستاء من الموقف الخائن والجبان تجاهك، ولا سيما أن أفكارك الغريبة لا تنال الإعجاب بل الاستغراب والاستهجان.

عاطفيًا: تتأخر بعض الاستحقاقات العائلية، وتبطئ الخطى وترتبك ويولد جوّ من سوء التفاهم والالتباس في حياتك العاطفية.

صحيًا: النشاطات الاجتماعية والرياضية تزيد من اندفاعك وتمنحك دفعًا للمزيد من العطاء.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.