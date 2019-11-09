حظك اليوم.. برج القوس السبت 9 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج القوس قالت:

مهنيًا: تؤدي دورًا بارزًا وتحقق إنجازًا كبيرًا وتكون سعيدًا بنجاح أو انفراج أو حدث، وتتألق مقدرتك في إعطاء البراهين المنطقية ما يدعم موقعك في المناقشات الدائرة.

عاطفيًا: تخضع لتغييرات جذرية في حياتك الشخصية وترتبط بعلاقة جدية وتميل إلى الاستقرار إجمالًا.

صحيًا: لا تنس مراقبة صحتك، من الضروري الانتباه لقيادة السيارة بهدوء وتجنب المشاكل في السفر والخارج، قد لا يخلو الأمر من بعض المشاكل الصحية الصغيرة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

