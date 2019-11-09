حظك اليوم.. برج العقرب السبت 9 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: تعيش يوم مهم جدا يعطيك نشاط حيوية ديناميكية وقدرة على أخذ المبادرة والانطلاق لكي تتخذ قرارات مالية وأن تستفيد مما يهديك الحظ من تغيير جذري ويسهل أمامك الطريق.



عاطفيًا: لا تضع شروطًا أو محظورات، فلن تسمع جوابًا، تعاني تراجعًا في المعنويات في هذا اليوم الفارغ وغير المثمر.



صحيًا: لا تدع الأحداث تسيطر على وضعك الصحي، كن ثابتًا وابتعد عن أجواء العنف.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.