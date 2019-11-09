حظك اليوم.. برج العذراء السبت 9 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: وجود القمر في الحمل يعطيك دفعا قويا كي تتحرك وتنطلق بقوة ونشاط وتستطيع إنهاء الأسبوع بحركة كبيرة، الإشارة الإيجابية معك كي تبادر بكل جرأة.



عاطفيًا: على الرغم من بعض الانطباعات السلبية تتقدم منتصرًا على كل الإشاعات وتكسب دعمًا واضحًا في المقابل.



صحيًا: يوم جيد للبدء باعتماد نظام غذائي جديد يزيدك حيوية ونشاطًا، وهذا يساعدك على مقاومة الكسل والتعب وتوتر الأعصاب.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.