حظك اليوم.. برج الأسد السبت 9 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: يوم مهم جدا وضامن لك الربح مع وجود القمر في الحمل الناري الصديق الذي يشير إلى تغييرات إيجابية طالما انتظرتها ويفتح أمامك آفاقًا جديدة من أجل تنفيذ مشروع غال على قلبك.



عاطفيًا: يبدو مزاجك مشوشًا فتتحرك في كل الاتجاهات وتقوم بكل المساعي وتفرح لوقوف الحبيب إلى جانبك، لكن لا ترتجل المواقف بل تمالك نفسك وفكّر جيدًا.



صحيًا: عليك أن تعوّد نفسك على التغاضي عن كثير مما يزعجك حتى تصون صحتك، واعتمد سياسة التطنيش وعدم المبالاة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.