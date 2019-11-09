حظك اليوم.. برج الثور السبت 9 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: قد تمنى بالخيبة بعد أن أبديت التجاوب مع رغبات المناوئين، تتعثر الخطوة الأولى، لكن المثابرة ضرورية لإحراز النصر.



عاطفيًا: التأثيرات السلبية تطغى على هذا النهار، وربّما تندفع لاتخاذ قرارات مهمة ثم تغيّر رأيك وتتراجع.



صحيًا: عليك الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية حفاظا على لياقة جسمك والتخلص من الدهون التي تتراكم يومًا بعد يوم.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.