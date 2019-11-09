حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 9 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم السبت 9 نوفمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي.



الحمل

مهنيا: تكون تحركاتك ناجحة وموفقة، ويتحدث هذا اليوم عن أوراق ضائعة تستعيدها أو ترتيب يحصل في حياتك وإعادة تنظيم عملك.

عاطفيًا: كن إلى جانب الشريك فهو بحاجة إلى طاقتك الإيجابية، لا توجه اللوم ولا التوبيخ حتى لو شعرت بالانزعاج.

صحيًا: عالج أزماتك النفسية مع أصحاب الاختصاص، ولا تستمع إلى النصائح غير المرتكزة إلى مراجع علمية.



الثور

مهنيًا: قد تمنى بالخيبة بعد أن أبديت التجاوب مع رغبات المناوئين، تتعثر الخطوة الاولى، لكن المثابرة ضرورية لإحراز النصر.

عاطفيًا: التأثيرات السلبية تطغى على هذا النهار، وربّما تندفع لاتخاذ قرارات مهمة ثم تغيّر رأيك وتتراجع.

صحيًا: عليك الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية حفاظا على لياقة جسمك والتخلص من الدهون التي تتراكم يومًا بعد يوم.



الجوزاء

مهنيًا: درب النجاح مهيأة شرط التسلح بالمعطيات الكاملة، تقلق بعض الشيء بسبب عدم قدرتك على ضبط إيقاع التطوّرات.

عاطفيًا: تحاش إثارة الخلافات، فقد لا يتفهّمك الحبيب أو لا يميل الى استيعاب مشاعرك الجيّاشة، ويتهمّك بالأنانية والتكبّر وقصر الرؤية والسذاجة.

صحيًا: حاول الاهتمام بصحتك اليوم من خلال ممارسة التمارين الرياضية، والتنفس العميق، وتناول الطعام الصحي، مما يساعدك على تخطي مشاكلك الصحية.



السرطان

مهنيًا: تُسلّط الأضواء على الأوضاع المالية والديون أو المستحقات، لا تهمل التفاصيل، ونظّم جدول أعمالك وتحرّك باتجاه الهدف من دون إضاعة الوقت.

عاطفيًا: ينشأ جدل أو ربما تقدم على خطوة مهمة تكون بداية لصفحة جديدة في حياتك، كن هادئًا واعتمد أسلوبًا لينًا بعيدًا عن التسلط.

صحيًا: السهر الطويل يزيد في تشنج أعصابك ويمنعك من القيام بأمورك الشخصية على أكمل وجه، لا تكثر من تناول المنبهات فهذا يؤثر سلبًا في صحتك.



الأسد

مهنيًا: يوم مهم جدا وضامن لك الربح مع وجود القمر في الحمل الناري الصديق الذي يشير الى تغييرات ايجابية طالما انتظرتها ويفتح أمامك آفاقًا جديدة من اجل تنفيذ مشروع غال على قلبك

عاطفيًا: يبدو مزاجك مشوشًا فتتحرك في كل الاتجاهات وتقوم بكل المساعي وتفرح لوقوف الحبيب إلى جانبك، لكن لا ترتجل المواقف بل تمالك نفسك وفكّر جيدًا.

صحيًا: عليك أن تعوّد نفسك على التغاضي عن كثير مما يزعجك حتى تصون صحتك، واعتمد سياسة التطنيش وعدم المبالاة.



العذراء

مهنيًا: وجود القمر في الحمل يعطيك دفعا قويا كي تتحرك وتنطلق بقوة ونشاط وتستطيع إنهاء الأسبوع بحركة كبيرة الإشارة الايجابية معك كي تبادر بكل جرأة.

عاطفيًا: على الرغم من بعض الانطباعات السلبية تتقدم منتصرًا على كل الإشاعات وتكسب دعمًا واضحًا في المقابل.

صحيًا: يوم جيد للبدء باعتماد نظام غذائي جديد يزيدك حيوية ونشاطًا، وهذا يساعدك على مقاومة الكسل والتعب وتوتر الأعصاب.



الميزان

مهنيًا: تواجه متاعب وضغوطًا فحاول تفادي الخلافات على أنواعها، واحذر المشاكل ولا تنفعل لأن هذا اليوم لا يوحي بجو مناسب.

عاطفيًا: بعض التنازلات تؤسس لثقة أكبر مع الشريك، وتمنح الأفضلية للمستقبل، وترسي العلاقة على أسس متينة غبر قابلة للتزعزع عند أي اهتزاز.

صحيًا: عليك أن تعتمد على نظام غذائي محدّد وصحي في الوقت نفسه، وذلك أفضل لراحتك النفسية والصحية.



العقرب

مهنيًا: تعيش يوم مهم جدا يعطيك نشاط حيوية ديناميكية وقدرة على اخذ المبادرة والانطلاق لكي تتخذ قرارات مالية وان تستفيد مما يهديك الحظ من تغيير جذري ويسهل أمامك الطريق.

عاطفيًا: لا تضع شروطًا أو محظورات، فلن تسمع جوابًا، تعاني تراجعًا في المعنويات في هذا اليوم الفارغ وغير المثمر.

صحيًا: لا تدع الأحداث تسيطر على وضعك الصحي، كن ثابتًا وابتعد عن أجواء العنف.



القوس

مهنيًا: تؤدي دورًا بارزًا وتحقق انجازًا كبيرًا وتكون سعيدًا بنجاح أو انفراج أو حدث، وتتألق مقدرتك في إعطاء البراهين المنطقية ما يدعم موقعك في المناقشات الدائرة.

عاطفيًا: تخضع لتغييرات جذرية في حياتك الشخصية وتقدم على زوا أو ترتبط بعلاقة جدية وتميل إلى الاستقرار إجمالًا.

صحيًا: لا تنس مراقبة صحتك، من الضروري الانتباه لقيادة السيارة بهدوء وتجنب المشاكل في السفر والخارج، قد لا يخلو الأمر من بعض المشاكل الصحية الصغيرة.



الجدي

مهنيًا: تظهر علامات الاستفهام حول إمكاناتك فتستاء من الموقف الخائن والجبان تجاهك، ولا سيما أن أفكارك الغريبة لا تنال الإعجاب بل الاستغراب والاستهجان.

عاطفيًا: تتأخر بعض الاستحقاقات العائلية، وتبطئ الخطى وترتبك ويولد جوّ من سوء التفاهم والالتباس في حياتك العاطفية.

صحيًا: النشاطات الاجتماعية والرياضية تزيد من اندفاعك وتمنحك دفعًا للمزيد من العطاء.



الدلو

مهنيًا: تهتم بمشاريع مشتركة مع بعض الجهات، وتوظف حيويتك بشكل فعال جدًا، وتروّج عملك بنجاح وتخترق صفوف المنافسة بقوة.

عاطفيًا: يوم مميز على الصعيد العاطفي، فأنت على موعد مع المغامرات والرومانسية مع شخص لفت نظرك منذ مدة قصيرة.

صحيًا: في حال تعرضك لأي اضطراب جسدي فإن حيويتك وقدرتك على إزالة الشحوم ستجعلانك تتخطى ذلك بسرعة.



الحوت

مهنيًا: تخرج بأفكار خلاقة تثير الإعجاب، لكن المهم أن تأخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل وان لا تتوجه نحو إهمال مسيء إليك.

عاطفيًا: تعيش تقاربًا مع أحدهم يطلب منك الحب ويمنحك المزيد من الشغف، فتمارس سحرك وتلفته بشخصيتك الجذابة.

صحيًا: تتغلب على جميع المشاكل الصحية وتزداد نشاطًا فتشعر بطاقة كبيرة وبالحاجة إلى الخروج من البيت والتنزه وملاقاة الأصحاب وهذا ليس بقليل.