إصابة 23 شخصًا بحالة اختناق بسبب أدخنة مصنع الأسمدة بأبوزعبل

استقبلت مستشفى الخانكة العام في مقرها المؤقت بقرية أبوزعبل، 23 حالة من قاطني عزبة "سمك" الواقعة في الضفة الثانية لترعة الإسماعيلية المقابلة لمصنع أسمدة أبوزعبل، إغماء واختناق إثر استنشاق أدخنة متسربة من المصنع.



وقال الدكتور سيد سليمان، مدير المستشفى، إنه جرى استقبال 23 حالة إدعاء اختناق وإغماء بسبب الأدخنة الخاصة بالمصنع، مشيرا إلى أن هناك 20 حالة تم عمل الإسعافات اللازمة لهم وحالتهم مستقرة وحالتين متوسطتين وحالة حرجة بسبب كبر سن الحالة.



فيما أكد الأهالي المرافقين للحالات، أن السبب هو مصنع الأسمدة والذي يعاني منه الأهالي منذ عشرات السنوات.



على الجانب الأخر أكد مصدر مسئول بالمصنع، أن ماحدث إدعاء من أهالي الحالات، مشيرًا إلى أن المصنع مغلق واليوم الجمعة أجازة رسمية.



فيما قال محافظ القليوبية، إنه فور إبلاغه بالواقعة تم تشكيل لجنة من البيئة والصحة تحت إشراف الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، للتوجه للقرية؛ للوقوف على أسباب حالات الاختناق ومعاينة مصنعي الشبة والسماد بالمنطقة.



يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة إصابات واختناقات بسبب أدخنة مصنع السماد المتواجد منذ عشرات السنوات بالمنطقة ويشتكي الأهالي منه بصفة مستمرة.