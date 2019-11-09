10 صور ترصد احتفالات أهالى أسوان بالمولد النبوى الشريف

رصدت عدسة "الدستور'' 10 صور، احتفالات الطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف فى أسوان.



واحتفلت الطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف، وحرصت كل طريقة على حمل الأعلام الخضراء، والاحتفال على طريقتهم، وسط أجواء روحانية مليئة بذكر الله وأشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.



وحرص الآلاف من أهالى أسوان، على انتظار مرور زفة الطرق الصوفية فى العديد من شوارع المدينة لمشاركتهم فى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، أثناء مرورهم بالشوارع.



كما حرص العديد من الأهالى والشباب على إلقاء الحلوى على الأهالى المشاركين فى احتفالات الطرق الصوفية أثناء مرورهم؛ لمشاركتهم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وسط أجواء مليئة بالفرحة والبهجة، بالإضافة إلى توزيع العصائر على المحتفلين كنوع من المباركة بالمولد.