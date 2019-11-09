كشف لغز العثور على جثة شاب مقتولا بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية من كشف لغز العثور على جثة شاب مذبوحا وملقى داخل الزراعات على طريق قرية دميرة، حيث تبين أن وراء الواقعة صديقه بسبب مطالبة المجني عليه له بدين عليه.



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد جهاد الشربيني مأمور مركز شرطة طلخا، بالعثور على جثة شاب بمنطقة الزراعات بقرية دميره التابعه للمركز.



وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد السادات، رئيس مباحث مركز شرطة طلخا، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى البشير إبراهيم السعيد البشير، ٢٥ سنة، عامل، ومقيم بقرية دميرة، وبمناظرة الجثة تبين وجود ذبح بالرقبة وجروح قطعية بالرأس والذراعين وبجواره هاتفه المحمول ومبلغ مالى ٦٤٠ جنيهًا.



وبتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة تبين أن وراء الواقعة صديق المجني عليه ويدعى أحمد عطية العجمي، ٢٧ سنة، حداد، ومقيم بذات القرية.



وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ نظرًا لسابقة اقتراضه مبلغ ١٣ ألف جنيه من المجني عليه؛ نظرا لعلاقة الصداقه بينهما؛ إلا أن المجني عليه في الآونهةالأخيرة بدأ يطالبه بسداد المبلغ، مما دعاه إلى التفكير في قتله فقام باستدراجه واستقل خلفه دراجته البخارية وفي الطريق وسط الزراعات قام بذبحه باستخدام سكين كان قد أعدها لذلك حتى سقط بالدراجة البخارية فاستقل الدراجة البخارية وتخلص من السكين بإلقاءها في ترعة "الحديد"، فيما أخفى الدراجة البخارية لدى كلا من، محمد أحمد عبدالعزيز أحمد، ٣٧ سنة، عامل، ورضا حامد أحمد برهام، ٣١ سنة، عامل، ويقيمان بذات القرية وتم ضبطهما وبمواجهتهما أيدا ذات المضمون وأرشدا عن الدراجة البخارية.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٩٧٥٦ لسنة ٢٠١٩ وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.