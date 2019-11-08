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استشاري تغذية عن سبب وفاة هيثم أحمد زكي: "بيزنس كبير"

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:43 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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علقت الدكتورة رحاب عبدالمجيد، استشاري التغذية العلاجية، على ما تردد حول أن السبب في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، هو تناوله لمنشط لرفع هرمون التستوستيرون، قائلة: "لعله يكون عظة وعبرة لشباب كثير".

ولفتت استشاري التغذية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى قلة من مدربي "الجيم"، يعطون المتدربين أدوية وحقن عبارة عن هرمونات، وأدوية منشطة لعضلة القلب، لتجعله يتمرن فترات أطول، ويحمل أوزان أثقل.

وأضافت:"يوهمون الشباب أن الأدوية تحسن من أدائهم في الجيم، لكنها في منتهى الخطورة ولها تأثيرها قاتل، مثل الإفيدرين، والأنفيتامين، لأنها تلغبط كهربة القلب، وكذلك هرمونات الستيرويد تؤثر على القدرة الجنسية عند الرجال".

وأردفت:"هؤلاء المدربين يسيئون استخدام الهرمونات، وبيعملوا بيزنس كبير".

وحذرت استشارية التغذية، الشباب قائلة: "لا دواء ولا منشطات إلا بإشراف طبيب".
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