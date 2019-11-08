سلمى الشماع: "سمير صبري أستاذي.. مجاش مذيع منوعات بعده"

تحدثت الإعلامية سلمى الشماع عن مدى براعة الفنان سمير صبري، قائلة: "هو أستاذي ومجاش مذيع منوعات بعده، ومراد مكرم لديه إمكانيات كبيرة، ويحتاج إلى برنامج منوعات ليخرجها لكنه اتجه إلى التمثيل".



وأضافت "الشماع" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد مجدي: "رغم صداقتي القوية بسمير صبري، إلا أن بداية علاقتنا شهدت عدم استلطاف بسبب مشاكل الشغل".



كما أوضحت: "أن المخرج محمد سالم كان مسؤولًا عن دفعتي في التلفزيون، وهو من وجهني إلى التخصص في المنوعات".



كما أعربت عن حبها لعمل في التليفزيون، منذ بداية التحاقها به، بالرغم من أن مشوارها الإعلامي بدأ كصحفية بالأهرام.



وتابعت: "أول مرة شفت نفسي في التلفزيون بكيت، لأنني لم أعجب بأدائي، وبقيت اشتغل على نفسي لتصحيح الأخطاء"، معلقة: "عمري ما رضيت عن نفسي، لكن لما بتفرج على ماسبيرو زمان بحس إني ظلمت نفسي".