عاصي الحلاني يغني برفقة ابنه في مهرجان الموسيقى العربية

دعا النجم اللبناني عاصي الحلاني ابنه الوليد للصعود على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، خلال حفله الغنائي المقام حاليا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الليلة الثامنة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرين.



وقدم الحلاني أغنية "بتقديم موال "من هون نحنا بالشر" ثم غنى "مالي صبر ياناس" على طريقة الديو برفقة الوليد وسط تصفيق الجمهور.



وصعد الحلاني على مسرح الحفل بأغنية "كبيرة يامصر" بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي.