بعد سرقة فيلا والدتها للمرة الثامنة.. هالة صدقي للسارق: "أسيبلك المفتاح؟"

علقت الفنانة هالة صدقي على حادث سرقة فيلا والدتها بأكتوبر، قائلة: "هذه المرة الثامنة التي تسرق فيها فيلا والدتي، التي تتواجد بمنطقة السادس من أكتوبر"، متابعة: "من الواضح أن هناك أحد يتربص بنا".



وأضافت "صدقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان: "سرقت كل محتويات الفيلا من الكريستالات الخاصة بوالدتي، وهدومي وهدوم ولادي، كله راح، وللأسف مكنش فيه كاميرات حول الفيلا، لأننا لا نقيم بها".



وأكملت: " المرادي كتبت للحرامي يافطة قولتله فيها مبقاش فيه حاجة في البيت عشان متتعبش روحك، أو أسيبلك المفتاح".

