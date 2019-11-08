السبت 09 نوفمبر 2019 الموافق 12 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

توك شو

سر نقش التعاويذ داخل المقابر الفرعونية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:24 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
طباعة
كشف طارق توفيق، المشرف العام السابق على المتحف المصري الكبير، سر التعويذة الفرعونية داخل المقابر وأسباب التمسك بها.

وقال توفيق خلال حواره مع برنامج "المساء مع قصواء" عبر فضائية TeN، مع قصواء الخلالي، مساء الجمعة، إن متون الأهرام يوجد بداخلها أكثر من 800 تعويذة بالخط الهيروغليفي ومقتبسة من "هيروس ليفوس" وتُعني الخط المقدس، أي أن الكتابات الموجودة داخل المقبرة مكتوبة بالخط المقدس.

وأضاف: "أول ما تدخل الصالة الأمامية ستفاجئ أن اسم الملك موجود داخل الخرطوش الملكي المعروف باسم الإطار الملكي، منتشرة على جدران المقبرة وتكون مقتبسة من كلمات الملك، وفيها كتير جدا من نصوص القرابين".

وواصل: "ده التموين بتاعه بيقول أنا عايز آلاف الخبز واللبن وآلاف الطيور، بيضمن التموين الخاص به في العالم الآخر ليستطيع التكملة".

وأشار إلى التعويذات الموجودة داخل الأهرام لها أهداف محددة ومعينة إما خاصة بالمتوفي أو دينية.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موقع أمريكي يكشف سر العثور على فئران وصقور بمقبرة سوهاج الفرعونية

إكسبرس: اكتشاف تعويذات سحرية على جدران مقبرة هرم سقارة

التايمز: مقبرة سقارة قد تكشف جانبًا من أسرار الأهرامات

الاندبندنت: اكتشاف أثري مثير وجديد في مصر يكشف عن المقابر المعاد استخدامها

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تعاني من مرض نفسي.. كواليس رحلة موت "شهد" طالبة جامعة السويس

منذ حوالي 3 ساعات

أصدقاء الطالبة شهد يروون تفاصيل الأيام الأخيرة قبل اختفائها

منذ حوالي 3 ساعات

عائلة هيثم أحمد زكى تفسر سبب تأخر الجنازة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

إصابة 37 طالبًا في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق سفاجا

ads

الصور

image description

الكاميرون يتعادل مع غانا فى أمم أفريقيا تحت 23 عاما

image description

نجوم الفن في عزاء والد أكرم حسني

image description

المنتخب الأوليمبى يفتتح أمم إفريقيا بالفوز على مالى

image description

افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

image description

علي الحجار وريهام عبد الحكيم يتألقون في لليله السابعه بمهرجان الموسيقي

الأكثر قراءة

أصدقاء الطالبة شهد يروون تفاصيل الأيام الأخيرة قبل اختفائها

التحريات الأولية فى وفاة الطالبة شهد: عدم وجود شبهة جنائية

انتشال جثة فتاة من نيل الجيزة.. ومصادر: ترتدى نفس ملابس «شهد»

شكري: مفاوضات واشنطن وضعت إطار زمني للوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة

أيام زمان

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

أشهر 3 أغنيات كتبها الشعراء في السجون.. «صواريخ نجم وفؤاد حداد»

نجم الساعة

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

الصحة

غذاء للحيوانات يعالج مرض السمنة.. تعرف عليه

"الأسبرين" يحمي الشعر من التساقط ويعالج حب الشباب

تخلص من الصداع بدون مسكنات بهذه الطريقة

علاج منزلي يخلصك من أعراض الجيوب الأنفية خلال 3 دقائق

الرئيس نيوز

الخارجية تعلن نتائج مباحثات واشنطن بشأن سد النهضة

قصة حقيقية.. التحقيق مع بعثة منتخب مصر لكرة السرعة بعد نسيانهم كأس العالم في فرنسا

إحصائية عراقية: مقتل 23 متظاهرا وإصابة 1077 خلال 4 أيام في العراق

شهد.. قصة مفزعة عن اختفاء طالبة من العريش والعثور عليها جثة في النيل

منوعات

تسرب الغاز من مجرة.. ظاهرة فلكية نادرة تحدث لأول مرة

نظام غذائي مثالى بعيد المنال

مدينة تمنح مواطنيها دخلا ماليا دون عمل

افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

كشكول

مدير تعليم القاهرة: الطلاب هم مستقبل مصر

البعوث الإسلامية تطالب وافدى الأزهر احضار اثبات قيد جديد

طفل 4 سنوات يفوز بمسابقة الأزهرى الصغير بالقليوبية

تعليم الجيزة" تحتفل بالمولد النبوى على مسرح قومية العجوزة

إسلام سياسي

كاتب سعودي مهاجمًا الإخوان: "في طبعهم الخسة والجبن"

إخواني منشق: الجماعة تمتلك ٣٠٠٠٠٠ مليشيا مسلحة

باحث يكشف ٧ أدلة على عمالة الإخوان للغرب

بعد انهيار داعش.. أين ذهبت أثار سوريا والعراق؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
قطر تتحصن بالديمقراطية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم حمروش.. المهتم بالقراءة والتحصيل
د.كريمة الحفناوى
102 عام على مقاومة المشروع الاستعمارى
بسنت حسن
خريف البهجة فى روسيا البيضاء
المزيد

الثقافة

31 فنانا يشاركون في معرض "استيعادي 2" بالهناجر

"الزيات" تصدر رواية "الشاطئ الأخير" لـ عمرو الرديني

"الشارقة للكتاب" يتخطى حاجز المليوني زائر

قريبًا.. صدور "مستعمرة الجذام" لـ فتحي إمبابي

صفحتنا ع الفيس بوك