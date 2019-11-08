عاصي الحلاني يغني دون مايك في حفل مهرجان الموسيقى العربية

أشعل المطرب اللبناني عاصي الحلاني حفله الغنائي المقام حاليا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات الليلة الثامنة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرين وتنظمه دار الأوبرا المصرية.



وغنى الحلاني "يا طير" دون مايكروفون وسط تصفيق الجمهور، وصعد على مسرح الحفل بأغنية "كبيرة يامصر" بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي.