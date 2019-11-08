هالة صدقي تكشف تفاصيل نجاتها من حادث على الطريق الدائري

علقت الفنانة هالة صدقي على نجاتها من من حادث السيارة التي تعرضت له اليوم، قائلة: "العربية كانت هتتقلب بينا على الطريق الدائري المؤدي للمعادي، لولا ستر ربنا الحمد لله إني ماشية ببطء، كانت العربية اتقلبت بيا أنا وأولادي، وكنا في طريقنا لخوض ولادي لبطولة سباحة".



وأضافت "صدقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" المذاع على قناة "DMC" مع الإعلامي رامي رضوان: "فوجئت بحديد في الطريق محطوط بالأرض، يشبه الحفرة، ولم تتواجد أي علامات تحذيرية على الطريق بوجود هذا الحديد الذي قطع الكوتشات بشكل مفاجئ، وأصابنا بحالة رعب."



وتابعت: "لسة راجعة من شرم الشيخ والطريق الجديد وهمي، لما مشيت عليه افتخرت إني مصرية".