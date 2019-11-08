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مصر

مؤتمر "أمراض الخصوبة" يناقش تقنيات تجنب الخلل الوراثي والإجهاض

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:08 م
جريدة الدستور
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اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي السادس لأمراض الخصوبة والعقم والذي نظمته الجمعية المصرية لرعاية الصحة الإنجابية بالتعاون مع مستشفى آدم الدولي للخصوبة والعقم على مدار يومين بمشاركة أكثر من 800 طبيب من الباحثين المصريين والعرب والأجانب لمناقشة أحدث أساليب وتقنيات التشخيص وبروتوكولات علاج أمراض العقم وتأخر الإنجاب والخصوبة ووسائل الإخصاب المساعد.

وأكد الدكتور مدحت عامر رئيس الجمعية المصرية لرعاية الصحة الإنجابية ورئيس مجلس إدارة مستشفى آدم الدولي، أن المؤتمر ناقش التطورات العالمية المتوالية في وسائل التشخيص والعلاج ولمناقشة أحدث ما توصلت إليه الدراسات والأبحاث العلمية في مجال الخصوبة والعقم.

وأوضح أن هناك تطورات مستحدثة في اعتماد تحليل عينة بطانة الرحم ورصد التغيرات الطارئة من ناحية سمك البطانة في الأطوار المختلفة لمراحل التبويض، خاصة الطور الأصفري لتحديد الوقت الملائم لزرع الأجنة وإصلاح أي خلل يطرأ في معدلات إفراز الهرمونات المصاحبة لذلك لتجنب الإجهاض.

وأكد أن طرق إنتقاء وتحضير الحيوانات المنوية شهدت تطورات تمثل قفزة علمية هائلة سوف يناقش المؤتمر تطبيقاتها والتدريب عليها، مشيرا إلى ضرورة ذلك حيث يتم الحصول على عينات من الخصية جراحيا ويجري تركيزها بوسيلة الطرد المركزي واستخدام محاليل خاصة لسرعة وسهولة الحصول على النطاف الصالحة لعملية الإخصاب المعملي.

وأشار إلى أنه تم بحث استخدام تقنية تجميد الأجنة بالتزجيج وذلك بواسطة محاليل خاصة تعمل على التخلص من السوائل بالأجنة وليمكن استرجاعها بكفاءة بعد التجميد وهي التقنية التي أدت إلى ارتفاع نسبة نجاح عمليات الإخصاب المعملي من 60 إلى 99%، مشيرا إلى أن ذات التقنية أثبتت كفاءتها أيضا في تجميد بويضات الحالات المصابة بالسرطان قبل بدء العلاج الاشعاعي أو الكيماوي وكذلك في حالات تقدم السن أو زوجات من انعدمت لديهم النطاف لأسباب يمكن علاجها.

وأوضح عامر، أن هناك تقنيات حديثة للتعامل مع الآثار الجانبية السلبية لأمراض الغدة الدرقية علي الخصوبة والتي تحدث نتيجة مهاجمة الجهاز المناعي لأنسجة الجسم وما ينتج عنه من الشيخوخة المبكرة للمبايض وهو ما يستدعي إجراء علاجي مكثف قبل بدء دورة عملية الإخصاب المعملي.

وأوضح رئيس الجمعية المصرية لرعاية الصحة الانجابية أن الحالات النادرة، ومنها حالات متلازمة فرط الإباضة ( OHSS) وهي حالة تؤدي لتراكم السوائل في تجاويف البطن والصدر وتنتج ألما وشعورا بالانتفاخ والغثيان وضيق التنفس وزيادة سريعة في وزن الجسم كما تعاني الحالة المصابة من ندرة التبول رغم تناولها كميات كبيرة من السوائل.

وأشار إلى أنه في حالات الاصابة الخفيفة ينصح بالراحة في الفراش بينما يتم إعتماد أسلوب علاج آخر مع الحالات الشديدة للتخلص من السوائل بإستخدام الإبرة وعلى أثر ذلك يتم وقف نقل الأجنة وتجميدها إلي وقت لاحق لتجنب زيادة الأعراض حال حدوث الحمل، مضيفا أن المناقشات سوف تتناول تطبيقات استخدام الهرمونات المثبطة للغدة النخامية قبل تحفيز التبويض تجنبا لإفراز هرمون إطلاق البويضات قبل تمام نضجها.
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