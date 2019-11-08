سفيرنا في أوتاوا يستقبل سفيرة كندا لشؤون المرأة والسلم

استقبل السفير المصري في أوتاوا، أحمد أبوزيد، اليوم الجمعة بمقر السفارة سفيرة كندا لشؤون المرأة والسلم والأمن، جاكلين أونيل.



وتناول اللقاء مناقشة مجالات ومقترحات عديدة للتعاون بين مصر وكندا في مجال دعم وتمكين المرأة، وتنفيذ الأجندة القومية للمرأة والسلم والأمن.



كما تناول اللقاء الحديث عن المشاركة الكندية في منتدى أسوان للسلام المستدام والتنمية.

