31 فنانا يشاركون في معرض "استيعادي 2" بالهناجر

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، بالتعاون مع قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض فن تشكيلى "استيعادي ٢" في قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.



يفتتح المعرض في السابعة من مساء يوم الاثنين ١١ نوفمبر الجارى، وهو يتضمن ٣١ عملا فنيا لـ ٣١ فنانا من فنانى أفريقيا للدورات السابقة لملتقى الأقصر الدولى للتصوير، من ٦ دول هي "جنوب أفريقيا، تونس، نيجيريا، المغرب، إثيوبيا، ليبيا، جمهورية السودان بالإضافة إلى مصر"، ويستمر المعرض حتى الخميس ١٤ نوفمبر الجاري.