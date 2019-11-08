إصابة 4 أشخاص فى انقلاب دراجة بخارية ببنى سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب دراجة بخارية بمدخل قرية الحاجر بنى سليمان بطريق بني سويف الفيوم القديم وتم نقلهم إلى المستشفى.



وانتقلت سيارتا إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم شعبان محمود رمضان ٢٠ سنة، مصابا بكدمات وسحجات، محمد عيد رمضان ١٢ سنة، طالب مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، محمد ربيع خورشيد ٢٠ سنة، طالب مصابا باشتباه كسر بالساق الأيسر وجميعهم مقيمون بقرية شاويش، محمد ربيع نعيم ٢١ سنة، طالب، مقيم بقرية خورشيد، مصابا بكدمات وسحجات بالقدمين.



تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى أهناسيا المركزى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.