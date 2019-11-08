وزير الخارجية يرد على تصريح أردوغان "تركيا لن تنهار مثل مصر"

رد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لن تنهار مثل مصر.



وقال "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "شيء مضحك، إذا كانت مصر منهارة مع كل ما ينجز فيها من مشاريع، وكل التقارير الصادرة من الدوائر الدولية الاقتصادية والسياسية، وكل ما تشهده العين من إنجاز وافتتاحات لمشاريع قومية، ومؤشرات الاقتصاد المصري، انخفاض البطالة لـ8%، معدل النمو الاقتصادي 5.8، وبعد تعويم الجنيه، الدولار يتراجع أمام الجنيه، كيف يستقيم كلامه، أو حد يلقي له أي بال".

