سلمى الشماع: "لو عرض عليّ منصب وزير الإعلام لن أقبل"

علقت الإعلامية سلمى الشماع، على ما تردد حول أهمية عودة منصب وزير الإعلام، لإصلاح عدد من ملفات المهنة، إنه كان هناك وزراء إعلام بعد 2011، ولم نشعر بالفارق



وأضافت "الشماع" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد مجدي: "لو عرض عليّ تولي منصب وزير الإعلام أو أي منصب آخر لن أقبل"، متابعة: "أنا كده كويسة أُعطي أفكاري دون مناصب، لكن للأسف مفيش أفكار ممكن تتنفذ بدون مناصب".



كما أوضحت الإعلامية سلمى الشماع، أن المنظومة الاعلامية مشروع متكامل لا يقتصر فقط على وزير إعلام.