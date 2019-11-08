تراجع أسعار الفولاذ.. والطن بـ 1460 دولارًا

شهدت أسعار معدن الفولاذ، تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية، اليوم الجمعة نهاية الأسبوع في الأسواق التجارية، وسجل نحو 1460 دولارًا للطن، مقارنة بسعره أمس الذي سجل نحو 1686 دولارًا.



ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدخل الفولاذ ضمن قائمة المعادن المهمة؛ لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم".



يُشار إلى أن أسعار "الفولاذ" شهدت صعودًا مقارنة بالشهر الماضي، بزيادة بلغت 95 دولارًا.