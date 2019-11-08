هل يشفع النبي للكفار؟.. داعية يجيب

قال الشيخ إبراهيم أيمن، إن النبي محمد، سيشفع للناس يوم القيامة حتى يبدأ الله الحساب، مشيرًا إلى أن هناك أنواع لشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.



وأضاف "أيمن" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق: "هناك شفاعة عظمى ستكون للجميع، المؤمن والكافر، وأصحاب الكبائر والصغائر".



وأوضح الشيخ إبراهيم أيمن، أنه بعد الشفاعة العظمى تأتي أنواع أخرى عجيبة من الشفاعات، حيث سيكون هناك أناس يستحقون دخول الجنة، فيذهبون لدخولها لكنهم يجدون أبوابها مغلقة، ويأبى "رضوان" وهو خازن الجنة دخولهم، ويقول لهم لا دخول للجنة إلا بشفاعة النبي، فيأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويطرق باب الجنة، فيرد الخازن: من؟ فيرد النبي: محمد، فيقول الخازن: بك أُمرت فلا أفتح لأحد قبلك، ويأذن النبي لهم فيدخلون الجنة".



وتابع:"هناك شفاعة أخرى لنوع آخر استحق دخول النار، فيشفع النبي لهم ويدخلون الجنة، ثم شفاعة أخرى لمن دخلوا النار بالفعل، حيث يذهب الرسول ويشفع لهم فيخرجون من النار ويدخلون الجنة".



وأردف: "هناك شفاعة أخرى للكفار الذين سيخلدون في النار، حيث سيشفع النبي لهم ليخفف عنهم العذاب".



واختتم: "هناك شفاعة أخرى تكون لأصحاب الدرجات غير العالية بالجنة، ليتم إلحاقهم بالدرجات العليا من الجنة حيث يكونوا في صحبة الرسول".