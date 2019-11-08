تراجع أسعار النيكل.. والطن بـ 16185 دولارا

شهدت أسعار معدن النيكل تراجعًا ملحوظًا، خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة نهاية الأسبوع، في الأسواق التجارية وسجل الطن نحو 16185 دولارًا، مقارنة بنحو 16220 دولار أمس.



ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدخل رقائق السيليكون ضمن قائمة المعادن المهمة؛ لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم".



كانت أسعار النيكل شهدت تراجعًا مقارنة بالشهر الماضي، بانخفاض بلغت نحو 1030 دولارًا.