متظاهرون في بغداد يحاولون الوصول إلى جسر الشهداء

أفادت فضائية الحدث في خبر عاجل قبل دقائق، نقلا عن مراسلها، بأن المتظاهرين في بغداد يحاولون الوصول إلى جسر الشهداء، تزامنًا مع سماع أصوات إطلاق رصاص في البصرة.



وذكرت القناة أن الآلاف لازال يتظاهرون في ميدان التحرير وسط بغداد، للمطالبة بتنفيذ مطالبهم.



وفي وقت سابق بدقائق، أفادت القناة، بسقوط 4 قتلى و60 جريحا في اشتباكات بين المتظاهرين والأمن في البصرة.



واحتشد آلاف العراقيين صباح اليوم، في شوارع العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية للجمعة الثالثة على التوالي، رغم حصيلة القتلى الكبيرة التي وقعت أثناء محاولة فض اعتصام المحتجين أمام مقر محافظة البصرة.



وتجددت الاحتجاجات في البصرة، إذ انضمت حشود كبيرة إلى المتظاهرين في ساحة البحرية مقابل مبنى المحافظة.



وقطع محتجون الطرق المؤدية إلى الساحة البحرية، فيما عمد الأمن بحسب سكاي نيوز عربية، إلى استخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.



ومن أبرز المطالب التي ينادي بها المحتجون رحيل حكومة عبد المهدي الذي تولت مقاليد الحكم العام الماضي، ويقولون إنها فشلت في إحداث أي تغيير حقيقي في البلاد، إضافة إلى حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة بقانون جديد، فضلا عن تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة.