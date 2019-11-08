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توك شو

توفيق عكاشة: الإخوان دمروا رياضة الخيول في مصر

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:32 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الإخوان عندما تولوا حكم مصر لمدة عام، قاموا بتدمير رياضة سباق الخيول العربية في مصر، بعد أن كنا من الدول ذات الصيت من الدول العربية والعالمية في رياضة الخيول العربية.

وأضاف عكاشة، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن صاحب السمو الشيخ زايد آل نهيان، كان يرصد 3 جوائز كل سنة لسباقات الخيول العربية بمصر، وجلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، عامل جوائز لسباق الخيول العربية في مصر مرتين في السنة، وصاحب السمو أمير دولة الكويت، ليكون في سباقين للخيول العربية مدعمة من الكويت، لتكون المحصلة 7 سباقات خيول، 2 من الكويت، 2 من السعودية، و3 من الإمارات.

وأردف عكاشة: "قبل حكم الإخوان رياضة الخيول كانت عاملة رواج اقتصادي غير عادي لدى منتجي الخيول، وكان الحصان العربي المصري، هو الحصان رقم واحد في الخيول العربية، الحصان رقم واحد عالميًا، فقام الإخوان بتدمير سباق الخيول والقضاء عليه تمامًا".

ولفت إلى أنه كان هناك 3 أندية في مصر، تجري سباقات الخيول، هم نادي أصحاب الجياد، ونادي الجزيرة، نادي الشمس.

وختم: "مصر لها تاريخ أكثر من 110 سنة، الإخوان دمروها، وبعد ما مشيوا محدش سأل فيها".
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