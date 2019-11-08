مايكروسوفت تطرح أحدث نظاراتها الذكية

أعلنت شركة مايكروسوفت أن نظارة الواقع الافتراضي والمعزز HoloLens 2 التي كشفت عنها في فبراير الفائت أصبحت مطروحة في الأسواق العالمية.



وتعتبر النظارة الجديدة نسخة مطورة عن نظارة HoloLens التي طرحت عام 2016، وتتميز عن القديمة بزاوية رؤية مضاعفة تقريبا، وقدرة أكبر على التعامل مع الإيماءات المعقدة للتحكم بالمجسمات الثلاثية الأبعاد التي يراها المستخدم.



وزودت مايكروسوفت نظارة HoloLens 2 بتقنيات تتبع حركة اليد والعين، ودعمتها بتطبيقات خاصة تسمح بتعديل برمجياتها كل فترة، وتصحيح الأخطاء البرمجية عبر تحديثات دورية.



وتملك هذه النظارة القدرة على التواصل مع الأجهزة الإلكترونية المتنوعة عبر تقنية Bluetooth 5، وتدعم شبكات Wi-Fi 802.11ac وWi-Fi 802.11ad.



وتشير مايكروسوفت إلى أن نظارتها الجديدة التي يبلغ ثمنها 3500 دولار غير مخصصة للمستخدمين العاديين، بل طوّرت للمبرمجين المحترفين، وعشاق ألعاب الفيديو المدعمة بتقنيات الواقع المعزز، ويمكن استخدامها في مجال التعليم، كإظهار جسم الإنسان وأعضائه بصورة ثلاثية الأبعاد لإيضاح مواد التشريح لطلاب الكليات الطبية.

