مفقودون.. سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة تبحث عن أهلها

انطلاقًا من الدور الإنساني الذي تقوم به "الدستور" لقرائها، خُصصت هذه المساحة؛ لمشاركة كل من فقد فرد من عائلته، ولم يعرف مكانه بنشر صورهم؛ لنحاول الوصول إلى أكبر عدد أملًا في الوصول إليهم.



"هذه السيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة تم العثور عليها من 4 سنوات تقريبا عام 2015. كلامها غير متزن وبتقول إنها كانت بتعمل بمصنع بالمحلة هي منذ ذلك الوقت متواجدة مع أسرة كريمة ترعاها. ففي حالة التوصل لأي معلومة يرجى الاتصال على 01069172075".