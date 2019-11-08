"الزيات" تصدر رواية "الشاطئ الأخير" لـ عمرو الرديني

صدر حديثا عن دار الزيات للنشر والتوزيع والطباعة، لصاحبتها الدكتورة شاهندة الزيات، رواية "الشاطئ الأخير"، للكاتب والمبدع عمرو الرديني، ضمن استعداداتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 المقرر انطلاقها في يناير المقبل.



"الشاطئ الأخير"، رواية الخيال العلمي، تصحيح لغوي وإخراج داخلي: الباشا عبدالباسط، ديزاينر محمود طارق.



ومن أجواء الرواية: "كوكبُ الأرض- 2100 م، مياه.. مياه.. مياه...! مياه أمامك، مياه وراءك، عن يمينك، وعن شمالك.. لا شيء هنا أكثر من المياه.. لا شيء هنا غير المياه.. مَهما جلت ببصرك لن تجد غير تلك الزرقة الكالحة.. ذلك اللون الباهت، الكئيب.. حتَّى عندما ترفع رأسك لأعلى ستجد نفس اللون في السماء.. تعتقد أن السماء هي أيضًا مياه طائرة.. لكنَّك تعرف أنَّ خلفها يكمُن حلمك".



عمرو الرديني، قاص، روائي، وكاتب أدب طفل عضو اتحاد كتاب مصر صدر له من قبل ٥ مجموعات قصصية وهم نسائي- كعب داير- يونيو- بين السطرين- نسكعيو، و٥ روايات وهم البوابة رقم ١٠- أربعة حبال تسعة مشابك- أرضي و١٢ دور- ١ ميت و٢ عايشين- اليوم ال ١٣، بالإضافة لعدة أعمال للأطفال.



حاز العديد من الجوائز المحلية والعربية، أهمها المجلس الأعلى للثقافة- مركز عماد قطري- أخبار الأدب- نادي القصة- اتحاد الكتاب- مجلة العربي الكويتية- القائمة الطويلة لجائزة راشد بن حمد الشرقي.