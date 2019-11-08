حسنات تحمله للجنة.. محبو هيثم أحمد زكي يعتمرون عنه (صور)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور، تكشف عن الصدقات التي تبرع بها جمهور الفنان الراحل هيثم أحمد زكي له، بعد وفاته، أمس، وكانت أبرز هذه الصدقات أداء العمرة.



وجاءت التعليقات على الصور كالآتي: "عمرة للمرحوم هيثم أحمد زكي، اللهم تقبلها"، "عمرة عن الشاب هيثم أحمد زكي"،" رحمك الله ويدخلك فسيح جناته".



ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس، عن عمر يناهز 35 سنة، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وشُيع جثمانه عصر أمس من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، في الجيزة.

