أصدقاء الطالبة شهد يروون تفاصيل الأيام الأخيرة قبل اختفائها

قالت صديقة «شهد. أ. ك»، -الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس، والتي عثر على جثتها عصر اليوم الجمعة في مياه نهر النيل بنطاق محافظة الجيزة، إنها استلفت منها مبلغ مالي يوم اختفائها دون معرفة سبب ذلك رغم علمي بتواجد أموال معها تكفيها للسفر لمحل سكنها بمدينة العريش بشمال سيناء، واعطيتها المبلغ المالي على أن ترده يوم الإثنين القادم.



وأوضحت أنها كانت منعزلة في الفترة الأخيرة وتعاني من اضطرابات نفسية، مشيرة إلى أن الجميع يشهد لها بحسن الخلق ولم يصدر منها أي مشاكل طوال العام الماضي.



وقال شهود عيان: «تم العثور على هاتف الفتاة، والكارنيه الخاص بكليتها، فى نطاق محافظة الجيزة، قبل العثور على جثتها فى النيل».



وقالت صديقتها «س.ا»: «شهد أخبرتنا بأنها ستعود إلى منزلها في العريش، الأربعاء الماضي، لقضاء إجازتها ثم العودة الأحد لاستكمال حضور محاضراتها في الجامعة، لكننا فوجئنا باتصال أهلها بأن هاتفها مغلق ولم تصل للمنزل»، مشيرة إلى أنه كان يبدو عليها الإعياء.



ورصدت كاميرات موقف الإسماعيلية، وفقًا لتحريات الأمن، استقلال الفتاة سيارة متجهة إلى القاهرة بمفردها، كما رصدت كاميرات جامعة قناة السويس بالإسماعيلية ذهابها إلى الكلية فى نفس اليوم دون أن تصطحب معها «البالطو» الخاص بحضور المحاضرات فى كلية الصيدلة.