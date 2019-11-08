شرطة بريطانيا: 3 صغار بين الفيتناميين ضحايا شاحنة المهاجرين

نشرت الشرطة البريطانية أسماء 39 فيتناميًا كانت عثرت على جثثهم في حاوية شحن بالقرب من لندن الشهر الماضي، ومن بينهم ثلاثة صبيان، وقالت إنها تجري مشاورات مع هانوي حول تسليم الجثث.



وقال تيم سميث المسئول في الشرطة "كانت هذه عملية مهمة للغاية وعمل فريقنا بجد من أجل أن تكون هناك إجابات لتساؤلات الأسر القلقة التي كانت تخشى أن يكون هناك من أفرادها من هو ضمن من انتهت رحلتهم المأساوية على شواطئنا".



وعثر على الجثث وبينها ثماني جثث لنساء في حاوية شحن في منطقة صناعية في إسيكس في مكان غير بعيد عن مراسي نهر التايمز.



ووجهت لسائق الشاحنة تهمة قتل 39 شخصًا بطريق الخطأ والتآمر لتهريب بشر وغسل الأموال.



وألقت الشرطة في فيتنام القبض على عشرة أشخاص لصلتهم بالكارثة.