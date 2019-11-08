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عالم

الرئيس اللبناني يدعو لاجتماع مصرفي غدًا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:38 م
جريدة الدستور
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دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى اجتماع، غدًا السبت، يضم حاكم المصرف رياض سلامة وأعضاء جمعية المصارف، حسبما أفادت فضائية الحدث في خبر عاجل الآن.

ويأتي ذلك في إطار الاتصالات التي يقوم بها الرئيس اللبناني لمعالجة الوضع المصرفي في البلاد في ضوء التطورات التي يشهدها، ولعرض السبل الكفيلة بمعالجة الوضع القائم.
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