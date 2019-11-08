الجمعة 08 نوفمبر 2019 الموافق 11 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

تقارير ومتابعات

كيف وصلت شهد إلى القاهرة؟.. القصة الكاملة لوفاة طالبة العريش

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:34 م
جريدة الدستور
وائل خورشيد - ندى حمدي - نادية عبد الباري
طباعة
الساعات الماضية شهدت تحركات أمنية مكثفة، لفك لغز إحدى القضايا التي تحولت إلى "ترند" نظرا للاهتمام الواسع بها من رواد السوشيال ميديا. القصة بدأت يوم الأربعاء الماضي، أي قبل يومين، وانتهت برقود جثة الطالبة شهد أحمد كمال، ابنة مدينة العريش، الطالبة بالصف الثاني بصيدلة جامعة قناة السويس، في هدوء داخل مشرحة زينهم في القاهرة.

كيف وصل جثمان "شهد" إلى القاهرة؟ هذا هو ما نجيب عنه من خلال عرض القصة الكاملة.

يبدو أن نية الفتاة الجامعية قد انعقدت منذ صباح الأربعاء الماضي على أن تذهب في رحلة بلا عودة، إذ تشير التحريات الأولية بعد العثور على جثتها في نيل الوراق بنطاق محافظة الجيزة، إلى عدم وجود أي شبهة جنائية، ورجحت التحريات انتحارها.

خرجت شهد صباح الأربعاء الماضي من محل إقامتها بمدينة الإسماعيلية، حيث تقضي هناك أيام دراستها بالقرب من جامعة قناة السويس، على أن تعود لأسرتها في العريش كل أربعاء، تقضي معهم أيام الجمعة والسبت، وتعود لجامعتها الأحد.

مساء الأربعاء الماضي، تلقى أصدقاءها اتصالا هاتفيا من أسرتها يفيد بأن الفتاة الجامعية لم تعد لمنزل الأسرة، وهاتفها مغلق ولا يعرفون عنها شيئا.

هنا بدأت الأحداث تأخذ مسارا آخر مصحوبًا بالفزع والقلق، فما حدث أنها توجهت للجامعة صباح هذا اليوم، ولكن هذه المرة لم تكن تحمل معها المعطف الأبيض الخاص بطلبة كلية الصيدلة، حسبما أظهرت كاميرات الجامعة، وهي بالداخل أخبرت أصدقاءها بأنها ستعود إلى أسرتها في العريش، ولكن ما حدث حقا وكشفته التحريات أن شهد اتجهت بدلا من ذلك إلى موقف الإسماعيلية واستقلت ميكروباص متجهة إلى القاهرة.

إلى هذا استمرت رحلة البحث المكثف عن الفتاة، حتى عثر اليوم على متعلقات شهد على الكوبري الدائري بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، فتحركت قوات الإنقاذ النهري على الفور، ومسحت المكان حتى عثرت على جثة لفتاة ترتدي نفس الملابس التي كانت ترتديها فتاة مختفية قبل يومين وهي "شهد".

بعد عمل تحاليل الـDNA تبين أنها مطابقة، كما تم استدعاء أسرة المذكورة للتعرف عليها، وقد كان.

كل الشواهد حتى الآن تتجه إلى أن الفتاة انتحرت، حيث لا توجد آثار عنف، كما أقر والداها بأنها تعاني من مرض نفسي وتتلقى علاجًا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

إصابة 37 طالبًا في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق سفاجا

منذ حوالي 4 ساعات

انتشال جثة فتاة من نيل الجيزة.. ومصادر: ترتدى نفس ملابس «شهد»

منذ حوالي 6 ساعات

سر غياب رغدة عن جنازة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 6 ساعات

"عثروا على جثته بعد وفاته بـ20 ساعة".. تفاصيل ساعات هيثم زكى الأخيرة

ads

الصور

image description

المنتخب الأوليمبى يفوز 1 - صفر أمام مالى فى افتتاح أمم إفريقيا

image description

افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

image description

علي الحجار وريهام عبد الحكيم يتألقون في لليله السابعه بمهرجان الموسيقي

image description

تدريب المنتخب الاوليمبي

image description

صور جنازة هيثم أحمد زكى

الأكثر قراءة

التحريات الأولية فى وفاة الطالبة شهد: عدم وجود شبهة جنائية

انتشال جثة فتاة من نيل الجيزة.. ومصادر: ترتدى نفس ملابس «شهد»

مصدر بالطب الشرعى: العثور على جثة "شهد" وأسرتها تتعرف عليها

سر غياب رغدة عن جنازة هيثم أحمد زكي

أيام زمان

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

أشهر 3 أغنيات كتبها الشعراء في السجون.. «صواريخ نجم وفؤاد حداد»

المُبتلى.. كيف واجه هيثم أحمد زكي عُقدتي الوحدة و"ابن الفنان"؟

نجم الساعة

لهذا السبب غاب محمد رمضان عن جنازة هيثم أحمد زكى

الصحة

غذاء للحيوانات يعالج مرض السمنة.. تعرف عليه

"الأسبرين" يحمي الشعر من التساقط ويعالج حب الشباب

تخلص من الصداع بدون مسكنات بهذه الطريقة

علاج منزلي يخلصك من أعراض الجيوب الأنفية خلال 3 دقائق

الرئيس نيوز

شهد.. قصة مفزعة عن اختفاء طالبة من العريش والعثور عليها جثة في النيل

المنتخب الأوليمبي يستهل مشواره نحو حلم طوكيو بالفوز على مالي بأمم إفريقيا

أردوغان: تركيا لن تنسحب من سوريا إلا بعد خروج الدول الأخرى

الأجهزة الأمنية تكشف غموض وفاة شرطي سوداني أثناء تواجده بالقاهرة

منوعات

مدينة تمنح مواطنيها دخلا ماليا دون عمل

افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

ارتفاع فرص انقراض البشرية قريبًا

"كاف" يصدر بيانًا حول أسباب فسخ تعاقده مع "لاجاردير"

كشكول

البعوث الإسلامية تطالب وافدى الأزهر احضار اثبات قيد جديد

طفل 4 سنوات يفوز بمسابقة الأزهرى الصغير بالقليوبية

تعليم الجيزة" تحتفل بالمولد النبوى على مسرح قومية العجوزة

إقبال كبير على جناح مدارس النيل المصرية بمعرض Kids Expo

إسلام سياسي

كاتب سعودي مهاجمًا الإخوان: "في طبعهم الخسة والجبن"

إخواني منشق: الجماعة تمتلك ٣٠٠٠٠٠ مليشيا مسلحة

باحث يكشف ٧ أدلة على عمالة الإخوان للغرب

بعد انهيار داعش.. أين ذهبت أثار سوريا والعراق؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
قطر تتحصن بالديمقراطية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم حمروش.. المهتم بالقراءة والتحصيل
د.كريمة الحفناوى
102 عام على مقاومة المشروع الاستعمارى
بسنت حسن
خريف البهجة فى روسيا البيضاء
المزيد

الثقافة

الحياة صنيعة الصدفة.. هذا ما آمن به ألبير كامو حتى النهاية

الاثنين.. مناقشة "الملكية الفكرية ومعوقات الإبداع" بمكتبة القاهرة

14 نوفمبر.. مناقشة "المرأة التى نظرت فى المرآة حتى اختفت" بجاليري ضي

غدًا.. عرض "سر السلام" بنادى السينما المستقلة بالهناجر

صفحتنا ع الفيس بوك